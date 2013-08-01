Львівщина: найбільша кількість укусів змій у Сколівському р-ні

За повідомленням заступника головного лікаря Сколівської центральної районної лікарні Оксани Яремко з травня по 1 серпня найбільша кількість укусів змій зареєстрована на території Сколівського району Львівщини, повідомили УНІАН у МОЗ.

За цей час було госпіталізовано 19 потерпілих від укусів змій, в т.ч. трьох дітей. Усі постраждалі зверталися зі скаргами на порушення цілісності шкіри, набряк у місці укусу, скаргами на біль, нудоту, блювоту, падіння артеріального тиску, загальну слабкість. У кількох випадках був діагностований анафілактичний шок на отруту.

При укусі отруйною гадюкою звичайною в організм попадає мала доза отрути, з якою організм людини здатний боротися (укуси не смертельні).

Потерпілі були госпіталізовувані у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Після стабілізації стану та за відсутності ознак інтоксикації, зменшення набряку уражених кінцівок, пацієнтів переводили у хірургічне відділення, дітей – у спеціалізований медичний центр м. Львова.

Середній термін лікування від укусу становив 5-6 днів. Усі постраждалі виписані з лікарні без ускладнень.

Лікувальні заходи включали введення антигістамінних препаратів, проведення інфузійно-дезінтоксикаційної терапії, анальгетиків, антибіотиків, дезагрегантів, знерухомлення, холод на ураженні кінцівки для сповільнення всмоктування отрути.

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Сколівської центральної районної лікарні наявна сироватка проти отрути гадюки звичайної, введення якої можливе при вчасному надходженні пацієнтів до двох годин з моменту укусу, ідентифікації укусу гадюкою звичайною та отриманою від пацієнта письмовою згодою на її застосування.