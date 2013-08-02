В Іллічівську малята з дитсадка госпіталізовані з отруєнням
09:25, 02 серпня 2013Новини регіонів
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Причину хвороби встановлюють
31 липня та 1 серпня у м. Іллічівськ Одеської області з дитячого садка «Перлинка» до інфекційного відділення басейнової лікарні на водному транспорті, попередньо з харчовим отруєнням, госпіталізовано 13 дітей.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 2 серпня госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.
Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Причина захворювання встановлюється.
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