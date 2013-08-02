Кримінальну юстицію щодо дітей реформуватимуть

Івано-Франківську стартувала реалізація пілотного проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, Угоду про партнерство з канадською організацією «Агрітім Канада Консалтинг Лтд» щодо реалізації цього проекту в Івано-Франківську було підписано 1 серпня.

Документ підписали начальник УМВС України в Івано-Франківській області Олег Сало і директор проекту Таня Сенфорд Аммар. Присутній при цьому начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко відзначив, що Івано-Франківськ, як пілотний регіон, розпочинає зовсім нову форму роботи, якої в Україні досі не було.

«Це так звані шкільні інспектори міліції, які будуть виконувати функції такого собі «дяді Стьопи», – добрих міліціонерів, які приходять у школу, розмовляють з дітьми, їх батьками, тобто проводять первинну профілактику, спрямовану на недопущення вчинення неповнолітніми правопорушень, а також на оперативне реагування на стан криміногенної обстановки в навчальному закладі разом із дирекцією та батьками. Така форма роботи в Канаді є, вона успішно працює», - зазначив він.

В Івано-Франківську за кожним із восьми працівників кримінальної міліції у справах дітей закріплено по п’ять шкіл. Підготовлено проект угоди з директорами цих навчальних закладів, який проходить погодження з міським управлінням освіти. Планується з початком навчального року приступити до практичної реалізації проекту. Наразі розроблено методику пріоритетності відвідуваності шкіл.

«Сподіваємося, що з 1 вересня проект набере нових обертів і незабаром кількість дітей, які перебувають на обліку в міліції, зменшиться, – сказав Сало. – Хочемо зробити так, щоб він ефективно запрацював по всій державі. Крім того, з початком нового навчального року в секціях з боротьби самбо займатимуться кількасот підлітків, переважно тих, які схильні до вчинення правопорушень. Залучимо до занять близько півсотні тренерів, закупили для юних спортсменів 250 борцівських курток, у кожному місті та районному центрі виділено спортивні зали. Опіка правоохоронців і тренерів, самодисципліна в спорті – речі, які повинні спрацювати в бік перевиховання молоді».