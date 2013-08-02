На Чернігівщині люди отруїлися на поминальному обіді

На Чернігівщині 5 людей отруїлися на поминальному обіді.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, до Ніжинської центральної районної лікарні з 27 по 31 липня з харчовим отруєнням було госпіталізовано 5 мешканців с. Леонідівка Ніжинського району. Як з’ясувалося, люди 26 липня на поминальному обіді вживали їжу, приготовлену з неякісних продуктів харчування.

На сьогодні хворі залишаються в лікарні, стан їх здоров’я задовільний.