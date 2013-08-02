В Україні незаконно використовують дитячу працю

В Івано-Франківській області підприємство незаконно використовувало працю неповнолітніх хлопців 14 та 15 років у понаднормові години, вихідні та вночі.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, незаконна праця підлітків використовувалась на одному з коломийських підприємств упродовж двох місяців.

Посадові особи заводу допустили грубі порушення трудового законодавства, оскільки приймати на роботу наймолодшого з них вони взагалі не мали права. Підлітки працювали без укладення трудових договорів та попереднього проходження медичного огляду. Більше того, вони трудились по 14,5 годин вдень та по 12 годин вночі, у вихідні та святкові дні, не отримуючи за це належної платні в підвищеному розмірі.

За даними фактами Коломийською міжрайонною прокуратурою розпочато кримінальні провадження за ст. ст. 150, 172 КК України (експлуатація дітей та грубе порушення законодавства про працю).

Крім того, прокуратура зобов’язала керівництво заводу за наявності згоди батьків, офіційно, з дотриманнями норм чинного законодавства, працевлаштувати 15 – річного юнака, та не допускати в майбутньому випадків використання найманої праці неповнолітніх дітей, які не досягли відповідного віку.