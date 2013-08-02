Вінниччина: за добу троє людей отримали електротравми

У Вінницькій області за добу троє людей отримали електротравми, один чоловік загинув.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 1 серпня о 21:30 на пункт зв’язку Державної пожежно-рятувальної частини №15 м. Бар надійшла інформація, що у райлікарню з опіками обох рук, грудної клітини, живота, з множинними ранами та забоями потрапив 32-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловіка під час виконання будівельних робіт вразило струмом від бетономішалки.

Цього ж дня о 22:20 хмільницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у районному центрі 61-річний чоловік був смертельно уражений електричним струмом під час перебування у лазні. За попередньою інформацією, господар власними силами намагався усунути несправність в електрощитовій установці.

У с. Городківка Крижопільського району об 11:30 місцеві рятувальники отримали повідомлення про те, що до відділення швидкої допомоги з термічними опіками пальців обох рук першого та другого ступеня тяжкості було доставлено 51-річного чоловіка. За словами постраждалого, він випадково отримав удар струму у власному господарстві через несправність побутового електроприладу. Потерпілого у стані опікового шоку госпіталізували в хірургічне відділення Крижопільської центральної районної лікарні.