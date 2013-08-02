Житомирщина: у лікарні лишаються 7 дітей з серозним менінгітом

На Житомирщині на лікуванні у районній лікарні залишається семеро дітей, хворих на серозний менінгіт.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з посиланням на головного педіатра Тетяну Шевченко.

За її словами, влітку в області часто відмічається підвищений рівень захворюваності ентеровірусними інфекціями, в тому числі й серозними менінгітами.

Перебіг захворювання дітей з Малинщини - середнього ступеню важкості. Серед хворих немає дітей раннього віку.

Шевченко підкреслила, що для стабілізації епідемічної ситуації у вогнищах інфекції - Малині та селах Малинського району- спеціалісти проводять комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

Медики також моніторять ситуацію із госпіталізацією хворих в інфекційні відділення Малинської ЦРЛ, запевняє влада.

Так, у вірусологічній лабораторії ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» дослідили проби, одержані від хворих .

Ймовірними збудниками, що викликали захворювання дітей, є ентеровіруси.

Як повідомляв УНІАН,У Житомирській області 30 липня 10 дітей потрапили до Малинської центральної районної лікарні через вірусний менінгіт. За даними Держсанепідслужби у Житомирській області, наразі у Малинському районі відмічається підвищений рівень захворюваності серозними менінгітами. Серед жителів 3-х сіл та різних мікрорайонів міста Малина реєструються випадки з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або підозри на серозний менінгіт.

Встановлено, що всі захворілі за межі країни не виїжджали та ведуть активний спосіб життя. Вони відпочивали на природі та купалися у місцях, непристосованих спеціально для купання. Всі випадки не пов’язані між собою.

За оперативними даними Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, з початку липня цього року у різних районах та населених пунктах Львівської області зареєстровано 42 хворих (у тому числі, троє дітей віком п`ять, шість та вісім років, а також 17 підлітків віком від 15 до 17 років) з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт.