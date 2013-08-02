Розпочато перевірку щодо отруєння дітей в Іллічівську

В Одеській області прокуратура розпочала перевірку за фактом харчового отруєння дітей в місті Іллічівську

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, прокуратура Іллічівська із залученням фахівців СЕС проводить перевірку за фактом захворювання дітей - вихованців дитсадка.

«1 серпня до інфекційного відділення Іллічівської басейнової лікарні госпіталізовано 12 дітей. Крім того, ще 5 перебувають на амбулаторному лікуванні. Лікарями встановлено попередній діагноз - ротавірусна інфекція», - повідомили в прес-службі.

Перевірка триває, її хід контролюється прокуратурою області.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня - 1 серпня у м. Іллічівськ Одеської області з дитячого садка «Перлинка» до інфекційного відділення басейнової лікарні на водному транспорті, попередньо з харчовим отруєнням, госпіталізовано 13 дітей. Станом на 7-му годину ранку 2 серпня госпіталізовані перебували у стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями міської СЕС у вогнищі захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.