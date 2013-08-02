Землі санаторіїв під Києвом віддали у комерційне користування

Прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами вилучення у санаторіїв під Києвом земель рекреаційного призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, випадки порушення порядку вилучення належних санаторіям земель рекреаційного призначення та, як наслідок, безпідставний перехід їх у комерційне користування виявлено у Вишгородському та Обухівському районах.

За такими фактами прокурорами цих районів розпочаті кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365 та ч.5 ст. 191 КК України відповідно. Досудове розслідування проводиться органами внутрішніх справ.

Як підкреслили в прокуратурі, такий стан справ обумовлений також і відсутністю належного контролю за ефективним використанням та збереженням закладів санаторно-курортного призначення з боку службових осіб Регіонального відділення Фонду державного майна України в Київській області. Вони упродовж останніх років не проводили перевірок стану ефективного використання та збереження розташованих на території області закладів санаторно-курортного призначення, які перебувають у сфері його управління, констатується в повідомленні.

«Малоефективними є управлінські рішення Регіонального відділення щодо державного майна цієї категорії, свідченням чого є передача з 22 об`єктів лише одного в оренду, щодо решти - управлінські рішення не приймались», - зазначили в прокуратурі.

З огляду на допущені порушення прокуратурою області начальнику Регіонального відділення ФДМУ в Київській області внесено подання про усунення порушень Закону ``Про управління об’єктами державної власності", причин та умов, що їм сприяли.

Загалом за результатами перевірок органами прокуратури області зареєстровано 2 кримінальних провадження, пред’явлено 6 позовів та внесено 7 подань.