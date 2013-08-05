На базі відпочинку Арабатської стрілки - масове отруєння людей
09:25, 05 серпня 2013Новини регіонів
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24 людини госпіталізовані
На Херсонщині з бази відпочинку із харчовим отруєнням госпіталізовано понад 20 осіб, в тому числі діти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«2 серпня у Генічеському районі (коса Арабатська стрілка) з приватної бази відпочинку до інфекційного відділення Генічеської районної лікарні, попередньо з харчовим отруєнням, госпіталізовано 24 особи, із них 7 дітей», - йдеться в повідомленні.
Всього на базі відпочиває близько 150 осіб.
Станом на 7 год. 3 серпня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеня тяжкості.
Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Причина захворювання встановлюється.
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