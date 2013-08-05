Затримано заввідділення онкодиспансеру за вимагання хабара

Завідувача відділенням Херсонського обласного онкодиспансеру затримано за вимагання хабара у хворого.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області.

Зокрема, як зазначили у прес-службі, наглядовим відомством здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо посадових осіб комунального закладу «Херсонський обласний онкологічний диспансер», які вимагали та отримали від 68-річного онкохворого пацієнта медустанови неправомірну вигоду в розмірі 7 тис. грн за проведення операції з видалення ракової пухлини.

54-річного завідуючого відділенням диспансеру та 47-річну старшу медсестру відділення затримали в порядку п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину.

За інформацією прес-служби УМВС у Херсонській області, працівники слідчого управління проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні попередньої правової кваліфікації за ч. 4 ст. 368 КК України («одержання хабара»).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.