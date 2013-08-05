14-річна дівчинка плавала у морі на матраці і зникла

На херсонських курортах за добу загинули двоє відпочиваючих.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Херсонській області 2 серпня, о 16.30 надійшло повідомлення від начальника рятувальної служби м. Генічеськ про те, що в морі поблизу бази відпочинку «Вікторія» на Арабатській Стрілці плавала на матраці і зникла 14-річна дівчинка.

Через деякий час матрац прибило до берега без дитини. На пошуки зниклої була направлена група із 3-х водолазів.

Пошуки тривали до темряви, але результатів не дали.

Того ж дня о 20.10 в рятувальну службу м. Скадовськ надійшло повідомлення від чергового райвідділу міліції про виявлення за 50 метрах від берега жінки без ознак життя.

Її вік приблизно 40-50 років. Особа загиблої встановлюється.

Всього, за даними УДСНС, з початку року в області на водних об`єктах загинули 25 дорослих і 8 дітей.