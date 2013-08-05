У Черкаській області в селищі Маньківка 3 серпня сторожові собаки на смерть загризли 5-річного хлопчика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, двоє дітей, віком 5-ти та 9-ти років, пішли гратися на огороджену територію приватного підприємства, розташованого по сусідству.

На попереджувальний напис на металевій сітці – «Обережно, собаки», діти уваги не звернули. Дітей, які перелізли через огорожу, атакували два сторожові пси — ротвейлер та німецька вівчарка. Старший хлопчик зумів вчасно перелізти огорожу, що і врятувало його від тварин. Меншого хлопчика собаки збили з ніг. Звільнити його зуміли лише батьки, які почули крики дітей та прибігли на місце події. Проте, вирвавши сина з лап тварин, допомогти йому вони так і не змогли. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги. Власник тварин, який також терміново прибув на місце події, застрелив собак.