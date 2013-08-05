Львівщина: у Дністрі потонули 15-річні дівчата

У Львівській області в місті Самборі в річці Дністер потонули двоє 15-річних дівчат.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, підлітки потонули 3 серпня, близько 20.00 під час купання.

Тіло однієї дівчини було піднято на поверхню 3 серпня о 21.00 місцевими жителями, а іншої – 4 серпня о 10.10 водолазами Львівської центральної рятувально-водолазної служби.

Обставини події уточнюються. Проводиться дослідча перевірка.

В департаменті також повідомляють, що 4 серпня у Миколаївському районі, на озері «Задорожне» («Байкал») під час купання потонув 16-річний хлопчик, мешканець міста Львова, який відпочивав з батьками. Тіло було піднято на поверхню матросами-рятувальниками рятувального поста Львівської центральної рятувально-водолазної служби. Попередня причина події – необережність під час плавання на надувному матраці.

За повідомленням Департаменту цивільного захисту населення Львівської ОДА, 4 серпня у водоймах міста Львова та області також потонуло троє дорослих. З початку року зафіксовано загибель на водоймах області 56 осіб, з них 10 дітей.

„Характерними причинами загибелі на воді було купання в непристосованих для цього місцях, часто у нетверезому стані та в темний час доби; відсутність належного контролю за поведінкою дітей на воді;

нехтування правилами безпеки на воді, особливо на гірських ріках з швидкою течією”, - зазначається у повідомленні.