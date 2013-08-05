10-річну дівчинку віднесло в море на надувному матраці

На Херсонщині врятовано 10-річну дівчинку, яку віднесло в Азовське море на надувному матраці.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 13.42 до чергової зміни ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі, в районі коси Арабатська Стрілка дитину відносить у море на надувному матраці.

О 14.25 для проведення пошуку й порятунку в зазначений район з аеропорту Сімферополь вилетів черговий вертоліт Мі-8 ДСНС з рятувальною парашутно-десантною групою у складі 2 осіб та оперативною групою Головного управління ДСНС України в АР Крим з трьома співробітниками на борту.

Водночас із с. Стрілкове в район надзвичайної події направлено катер типу «Стар-крас».

О 15.02 до дівчинки, яку на матраці віднесло на відстань 3 км в море від берега, підійшов катер і підняв її на борт. О 15.22 катер доправив дівчинку на берег.

Врятована дитина – громадянка Росії 2003 року народження, мешканка Москви, стан її здоров’я задовільний.