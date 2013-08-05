У водоймах Києва у вихідні потонули три людини

Впродовж вихідних 3-4 серпня у столичних водоймах потонули три людини.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві, 3 серпня в одному із комплексів Гідропарку у Дніпрі на відстані 3 м від берега на поверхні води виявили тіло чоловіка. Рятувальники дістали його і передали оперативно-слідчій групі для встановлення особи загиблого та причин трагедії.

4 серпня вранці невідомий повідомив службу порятунку про зникнення товариша в озері Дідорівка. Чоловіка, 1974 р.н., знайшли мертвим на відстані 10 м від берега на глибині 3 м.

Того ж дня о 16.50 у затоці Собаче гирло потонув чоловік 1942 р.н., який святкував на березі разом із сім’єю день народження онуки.

За даними управління ДСНС, з початку року у київських водоймах загинули 54 людини.