Рівненщина: 20-річна мама сховала труп немовляти у дивані
08:25, 06 серпня 2013Новини регіонів
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Народжувала у ванній
Жителька міста Костопіль Рівненської області сховала труп немовляти в дивані.
Як повідомила кореспонденту УНІАН виконуюча обов’язки керівника сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Світлана Марко, правоохоронці з’ясували, що 20-річна жінка 1 серпня народила вдома в ванній кімнаті дитину. Немовля з’явилося на світ мертвим. Щоб приховати усе від батьків, породілля заховала тіло дитини в диван. Через кровотечу, змушена була звернутися за медичною допомогою.
Правоохоронцями за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Експертиза підтвердила, що дитина народилася мертвою.
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