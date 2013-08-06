Рівненщина: 20-річна мама сховала труп немовляти у дивані

Жителька міста Костопіль Рівненської області сховала труп немовляти в дивані.

Як повідомила кореспонденту УНІАН виконуюча обов’язки керівника сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Світлана Марко, правоохоронці з’ясували, що 20-річна жінка 1 серпня народила вдома в ванній кімнаті дитину. Немовля з’явилося на світ мертвим. Щоб приховати усе від батьків, породілля заховала тіло дитини в диван. Через кровотечу, змушена була звернутися за медичною допомогою.

Правоохоронцями за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Експертиза підтвердила, що дитина народилася мертвою.