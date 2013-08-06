В Одесі онкохворий викинувся з 8-го поверху
09:51, 06 серпня 2013Новини регіонів
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Не вводили знеболююче
У Київському районі Одеси 5 серпня онкохворий, надівши маску, викинувся з 8-го поверху.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, у загиблого чоловіка в руках була записка, в якій він написав, що більше не в змозі терпіти нестерпний біль.
Загиблому було 40 років. Джерело не змогло уточнити, де саме лікувався (перебував на обліку) онкохворий і чому він вимушений був терпіти біль, і йому не вводили знеболююче.
Представник управління повідомив, що в даний час уточнюються обставини події.
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