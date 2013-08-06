В Одесі онкохворий викинувся з 8-го поверху

У Київському районі Одеси 5 серпня онкохворий, надівши маску, викинувся з 8-го поверху.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, у загиблого чоловіка в руках була записка, в якій він написав, що більше не в змозі терпіти нестерпний біль.

Загиблому було 40 років. Джерело не змогло уточнити, де саме лікувався (перебував на обліку) онкохворий і чому він вимушений був терпіти біль, і йому не вводили знеболююче.

Представник управління повідомив, що в даний час уточнюються обставини події.