Львівщина: внаслідок ДТП постраждало 4 дітей

У Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів постраждало шестеро осіб, з яких четверо – діти.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 5 серпня о 13.40 біля с. Когути Яворівського району сталося зіткнення автомобіля Toyota Land Cruiser з автомобілем Seat (у салоні перебувало 6 осіб, з них – 4 дитини 2005-2009 р.н.).

Унаслідок дорожньо-транспортної події постраждало 6 осіб – пасажирів автомобіля Seat – 4 особи у важкому стані (з них – 2 дитини) та 2 дитини у легкому стані госпіталізовані до лікарні.