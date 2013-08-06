Змія вкусила 35-річну жінку під час заготівлі сіна

В Івано-Франківській області від укусу змії постраждала 35-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 5 серпня о 15.15 у травматологічне відділення Косівської районної лікарні з діагнозом «реакція на укус змії» госпіталізовано 35-річну жительку села Космач. Як з’ясувалося, змія вкусила жінку під час заготівлі сіна на присадибній ділянці. Стан потерпілої - середньої важкості.

За оперативними даними УДСНС, в Івано-Франківській області з початку року від укусів змій постраждали 20 осіб.