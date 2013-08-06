Відстояно право жінки, хворої на рак після аварії на ЧАЕС

Прокуратура Чернігова відстояла право жінки, хворої на рак щитоподібної залози внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, на отримання належних соціальних виплат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста.

Жителька Чернігова після аварії на ЧАЕС у 1986 році отримала дозу опромінення радіаційним йодом, що перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров’я України. У зв’язку з цим їй на підставі закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» було надано статус потерпілої та видано посвідчення категорії «д» (для осіб до 18 років).

З шестирічного віку вона перебувала на обліку в ендокринолога. У 2004 році у зв’язку з захворюванням на променеву хворобу (рак щитоподібної залози) жінці встановлено інвалідність та причинний зв’язок між захворюванням та аварією на ЧАЕС.

Але пізніше, у 2012 році, через законодавчу колізію її було позбавлено статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Через таке заочне рішення обласної спеціалізованої комісії при комунальному лікувально-профілактичному закладі жінка офіційно стала «інвалідом загального захворювання», що автоматично зменшило для неї розмір соціальних виплат.

Прокуратурою було прийнято рішення про захист порушених прав хворої жінки. Відмови судів за даним позовом прокурори оскаржували у судах вищих інстанцій. Врешті-решт Вищий спеціалізований суд України скасував попередні рішення і передав справу на новий розгляд. Також у своєму рішенні Вищий спеціалізований суд визначив, що такі справи мають розглядатись саме судами загальної юрисдикції, а не адміністративними. Суд вважає, що комунальний лікувально-профілактичний заклад, рішення якого оскаржувала позивачка, не є суб’єктом владних повноважень, а спір стосується її здоров’я.

Після цього наприкінці липня Деснянський районний суд Чернігова задовольнив позов і скасував рішення обласної ЛКК, що позбавляло жінку з променевою хворобою належного офіційного статусу і відповідного обсягу соціальної допомоги.

Скасоване рішення стосувалось цілого ряду хворих людей, які потрапили в аналогічну ситуацію.