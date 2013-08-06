Івано-Франківщина отримала на лікарні 2,85 млн

Івано-Франківська область 2 серпня відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 року № 508-р отримала з державного бюджету з державного фонду регіонального розвитку кошти в сумі 2,850 млн гривень.

Як повідомили УНІАН у департамент фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації, кошти буде спрямовано на будівництво сучасного обласного перинатального центру в м.Івано-Франківську – 1,350 млн гривень; на будівництво Галицької центральної районної лікарні (хірургічний корпус) в м. Галичі – 1 млн гривень; на будівництво поліклініки на 850 відвідувань за зміну в м.Коломия – 500 тисяч гривень.