Доказів про жебрацтво найстаршої породіллі України немає

У Чернігові служба у справах дітей не підтвердила факт жебракування найстаршої породіллі України Валентини Підвербної, про який минулого тижня на своїй сторінці у соціальних мережах інформував депутат міської ради.

Про це УНІАН повідомили у службі у справах дітей Новозаводської районної ради Чернігова.

За словами співробітників служби, доказів того, що Підвербна жебракувала не знайдено. Інформацію перевіряли, і навіть сам депутат, який виявився єдиним свідком, засумнівався в оприлюдненому факті – чи жінка просила гроші, чи просто стояла.

«Двічі виїжджали до Підвербної додому, але спілкуватися вона не стала», - зазначили у службі у справах дітей.

Прийнято рішення умови перебування дитини розглянути на засіданні міської координаційної ради із захисту прав дітей, хоча її рішення матиме рекомендаційний характер.

Як повідомляв УНІАН, чернігівка Валентина Підвербна у 65 років 22 лютого 2011 року народила дівчинку, ставши найстаршою породіллю країни. Дитина народилася у результаті штучного запліднення, на оплату якого чернігівська пенсіонерка збирала кошти майже 7 років. Дівчинка народилася здоровою. Але її мати одразу почала конфліктувати із лікарями, не дозволяючи оглядати дитину. Пізніше Підвербна неодноразово спростовувала інформацію про відставання дівчинки у розвитку і прохала журналістів дати їм спокій. Деякий час жінка отримувала допомогу від благодійників, особливо з Росії.

30 липня депутат Чернігівської міської ради Олег Мороз розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook інформацію з фото про те, що Валентина Підвербна жебракує разом з дитиною і просить гроші у водіїв.

Водночас у Чернігівському центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді того ж дня пояснили УНІАН, що Підвербна майже одразу після народження дитини відмовилася від соціального супроводу і у подальшому за допомогою не зверталася.

"Наші послуги добровільні. Разом із районною службою у справах дітей щомісяця відвідуємо матір, але жодного разу двері соціальним працівникам вона не відчинила", - сказали у центрі.

Також додали, що впливати на ситуацію інших важелів не мають. У дитсадок дитина не ходить, мати її виховує самостійно.