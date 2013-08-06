У Одесі позапланово перевірять якість харчування в дитсадках

У Одесі через отруєння дітей в Іллічівську (Одеська область) 5 серпня почато позапланову перевірку якості харчування в дитсадках.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, за дорученням віце-мера Одеси Марії Стоцької співробітники міського департаменту освіти і науки та представники санітарно-епідеміологічної служби міста інспектують 117 дитячих садків.

«Перевіряється дотримання вимог, що пред`являються до якості харчування: технологія приготування їжі, санітарно-гігієнічні норми на харчоблоках тощо.

Приводом для позачергових перевірок послужив зафіксований в Іллічівську випадок отруєння і госпіталізації 13 вихованців одного з місцевих дитячих садків», - повідомили в управлінні.

У Одесі перевірки дошкільних установ триватимуть до 8 серпня включно. Також інспектори ознайомляться з питаннями організації харчування в дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Вікторія».

Як повідомляв УНІАН, 31 липня - 1 серпня у м. Іллічівськ Одеської області з дитячого садка «Перлинка» в інфекційне відділення басейнової лікарні на водному транспорті, попередньо з харчовим отруєнням, було госпіталізовано 13 дітей, ще 5 перебувають на амбулаторному лікуванні.

Фахівцями міської СЕС у вогнищі захворювання вживається комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

2 серпня прокуратура Іллічівська із залученням фахівців СЕС почала перевірку за фактом захворювання дітей - вихованців дитсадка. Лікарями встановлено попередній діагноз - ротавірусна інфекція.