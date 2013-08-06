Внаслідок аварії на «Стиролі» загинули 5 осіб

У результаті аварії на концерні «Стирол» 6 серпня 5 чоловік загинули, ще 6 постраждали.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Горлівської міської ради Марина Соколова.

За її словами, після пригоди міській голова Євген Клеп в екстреному порядку провів нараду з профільними заступниками. Начальнику відділу охорони здоров`я міської ради Олександру Просянику і заступнику міського голови Сергію Шкребцю доручено організувати максимальне сприяння у наданні медичної допомоги постраждалим під час аварії працівникам підприємства. На даний час вони виїхали до міської лікарні №3 для організації цієї роботи.

"Крім того, сектору екології дано доручення організувати роботу з вимірів викидів шкідливих речовин в атмосферу. За інформацією управління цивільного захисту населення, загрози для життя і здоров`я жителів міста аварійна ситуація не несе", - сказала Соколова.

Вона також зазначила, що після ліквідації наслідків аварії буде проведено нараду за участі представників концерну, на якій буде дана "відповідна оцінка для недопущення повторення подібних ситуацій".

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в ПАТ "Концерн Стирол" виникла нештатна ситуація. «О 14.30 під час капітального ремонту заводу №1 стався викид газу аміаку. Аварійно-рятувальна служба концерну упродовж 20 хвилин повністю ліквідувала поломку, яка стала причиною викиду, проте на підприємстві є постраждалі. Спеціально створена комісія приступила до з`ясування причин займання. Будь-які загрози для населення відсутні", - повідомили у прес-службі Ostchem.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» заснований у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, що підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – «Рівнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» у Таджикистані і «Нітроферт» в Естонії.