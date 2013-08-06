У Горлівці - запах аміаку, люди тікають з вулиць, закривають вікна

У Горлівці Донецької області відчувається запах аміаку, мешканці залишають вулиці та закривають вікна. Натомість жодних оголошень про наявність або відсутність небезпеки від місцевої влади поки немає.

Про це УНІАН по телефону розповів житель міста.

«Люди дзвонять один одному по мобільниках і переказують про аварію. Усі намагаються залишити вулиці, зачиняють вікна і двері – неприємний запах є. Людей на вулицях міста мало, але жодних оголошень ні по радіо, ні по телебаченню не було», - розповів горлівчанин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, о 14:20 під час проведення ремонтних робіт на концерні «Стірол» у м. Горлівка стався викид аміаку.

За попередніми даними Головного управління ДСНС України у Донецькій області, внаслідок аварії 5 людей загинуло, 9 постраждали.

Мер Горлівки Євген Клеп після аварії на підприємстві концерну «Стирол» доручив фахівцям сектору екології заміряти викиди шкідливих речовин в атмосферу.

“За інформацією управління цивільного захисту населення, загрози для життя і здоров`я жителів міста аварійна ситуація не несе”, повідомляється на сайті міськради.

