Аварія в Горлівці ліквідована, загрози немає

6 серпня о 14:30 на виробництві концерну «Стирол» у місті Горлівці Донецької області сталася розгерметизація аміакопроводу, що перебував у ремонті. Витік залишкового аміаку призвів до того, що постраждали люди.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, аварія була повністю ліквідована силами об`єктової служби з надзвичайних ситуацій. Постраждалим надана необхідна медична допомога.

Зараз ситуація перебуває під контролем Державної служби з надзвичайних ситуацій. Заміри санітарно-екологічного стану об`єкта свідчать, що всі параметри знаходяться в межах норми.

Ніякої загрози для працівників підприємства та мешканців міста Горлівки немає.

Ліквідація наслідків аварії і надання всієї можливої допомоги постраждалим знаходиться на контролі у Президента України, який дав Уряду відповідні доручення.

Для розслідування причин аварії та прийняття практичних рішень з ліквідації наслідків аварії та надання допомоги потерпілим у Горлівку вилетіли Віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко і міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, о 14.20 під час проведення ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у м. Горлівка сталися викиди аміаку. За даними Департаменту охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, внаслідок НС 5 осіб загинули й 20 постраждали.

За даним фактом почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

У Горлівку для розслідування аварії на заводі концерну «Стирол» виїхала слідчо-оперативна група у складі працівників Генпрокуратури, МВС та СБУ на чолі з заступником генпрокурора Анатолієм Пришком.