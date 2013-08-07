СЕС розповіла про ситуацію у Горлівці

У Донецькій області санітарно-епідеміологічна служба Горлівки після аварії на заводі концерну «Стирол» перевищення гранично допустимої концентрації аміаку не виявила.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівської міськради, після аварії на концерні «Стирол» санітарно-епідеміологічною службою міста Горлівка було відібрано проби атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (800 і 1 тис. метрів від джерела викиду). За словами головного державного лікаря Горлівської міської СЕС Віктора Ляпіна, в пробах перевищення гранично допустимої концентрації аміаку не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня, о 14.20 при проведенні ремонтних робіт на концерні «Стирол» у м. Горлівка сталися викиди аміаку. За даними Департаменту охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, в результаті 5 людей загинули й 20 - постраждали й перебувають у лікарнях міста.

За інформацією жителя міста Горлівка, в місті відчувається запах аміаку, жителі залишають вулиці й закривають вікна.