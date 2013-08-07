У Лаврі відкриють лікарню для прочан

Після переселення клініки Інституту епідеміології й інфекційних хвороб імені Громашевського в нові корпуси, в її старих приміщеннях на вулиці Лаврській, 15 «має бути Лаврська лікарня для прочан і для братії».

Про це речник Української православної церкви (Московського патріархату), отець Георгій Коваленко повідомив Радіо «Свобода».

За його словами, багато мирян потребують медичної допомоги.

Стосовно клініки Інституту епідеміології й інфекційних хвороб отець Георгій зазначив, що позиція УПЦ (МП) є незмінною, і церква виступає за те, аби клініка отримала кращі приміщення, ніж вона має нині.

«Багато людей, які відвідують Лавру, потребують медичної допомоги і медичного огляду іноді, то планується, що буде Лаврська лікарня. Позиція церкви була незмінна весь час. Ми говорили, що ми просимо, щоб для лікарні було надано приміщення, яке вона потребує, краще, ніж те, що є в неї на сьогодні. Це була завжди наша позиція, щоб лікарі і хворі отримали краще приміщення ніж те, що вони мають сьогодні», – сказав Коваленко.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25068075.html

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що попри меморандум про невиселення клініки Інституту Громашевського, де серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит, із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври вивозять ліжка й обладнання, а пацієнтів стаціонару виписують. В Академії медичних наук пояснили такі дії рішенням санстанції, що начебто перебувати у будівлі на Лаврській небезпечно для здоров’я. У самій клініці тим часом зазначили, що про стан будівлі «всі знали уже давно», і посилаються на наказ Академії медичних наук, датований 30 липня, та урядову постанову, що віддала приміщення, серед 75 інших, Києво-Печерській Лаврі.

Національна академія медичних наук України видала наказ про переведення клініки (на 110 ліжок) у приміщення по вул. Амосова, 5 (на 80 ліжок) та по вул. Галицького, 4 (на 40 ліжок).

У даний час у нових приміщеннях тривають ремонтні роботи, клініка почне функціонувати 28 серпня.

19 липня ц. р. настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло заявив, що наполягає на виселенні з території Лаври структур, які не мають стосунку до історії Церкви. В інтерв`ю газеті «Вести», у відповідь на питання: «Як бачите розвиток Лаври в майбутньому, що збираєтеся тут відреставрувати, що хочете змінити?», настоятель сказав: «Хочу виселити структури, які не мають відношення до історії Церкви… Я хочу, щоб монастир був монастирем. Що стосується лікарні, яка розташована тут (йдеться про інфекційну лікарню, в якій, зокрема, перебувають ВІЛ-інфіковані), то я висловив свою думку: їй тут не місце. Проте я нікого з хворих і лікарів виганяти не збираюся, їм повинні підшукати гідне приміщення».