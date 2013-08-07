Донеччина: медиків судитимуть через смерть 5-річної дівчинки

У Червоноармійську Донецької області направлено до суду кримінальне провадження за фактом смерті дитини в лікарні через ненадання допомоги медпрацівниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 5-річна дівчинка перебувала на лікуванні у Червоноармійській центральній районній лікарні. На другий день стан дитини різко погіршився, і її було доставлено до відділення інтенсивної терапії і реанімації Донецької обласної клінічної лікарні, де врятувати її життя не вдалося.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стало отруєння токсичними речовинами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в районній лікарні характер і терміни надання медичної допомоги не відповідали вимогам стандартів лікувального процесу, що, у свою чергу, призвело до смерті дівчинки.

За фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх професійних обов`язків було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 139 (ненадання допомоги хворому медичним працівником) Кримінального кодексу України.

За словами в.о. начальника відділу нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ під час здійснення досудового розслідування і підтримки державного звинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Валерія Новикова, «досудове розслідування завершене, і двом медичним працівникам пред`явлено повідомлення про підозру». «Кримінальне провадження направлено до Червоноармійського міськрайонного суду для розгляду по суті», - сказав прокурор.