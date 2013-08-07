Фонд Р.Ахметова закупив новітнє медобладнання для Тернопільського онкоцентру

Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" закупив для Тернопільського обласного комунального клінічного онкологічного диспансеру надсучасне медичне обладнання - сучасний комплекс для дистанційної променевої терапії та спеціалізований для онкології комп’ютерний томограф з широкою апертурою гентрі (рухома кільцева частина томографа).

Як повідомили УНІАН у "Розвитку України", обстеження та планування променевої терапії на комп’ютерному томографі значно підвищить якіст надання онкологічної допомоги. У фонді Р.Ахметова зазначили, що лікарі диспансеру пройшли навчання та оволодівають роботою на новому обладнанні.

Медична апаратура для Тернопільського онкологічного диспансеру придбана фондом Р.Ахметова у рамках реалізаціїпрограми "Рак виліковний".

Відкриття переоснащеного та реконструйованого радіологічного відділення Тернопільського онкодиспансеру попередньо заплановане на кінець серпня - початок вересня.