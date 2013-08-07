Харківщина: у будинку ледь не згоріли маленькі діти

У селі Комсомольське Первомайського району Харківської області під час пожежі в приватному будинку постраждали двоє малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, пожежа в оселі на двох господарів сталася вчора, 6 серпня, близько 8.30.

Пожежа сталася в тій частині будинку, де на самоті залишилися дівчинка 2010 року народження та хлопчик 2009 року народження. Горіли домашні речі на площі біля 3 кв. м.

Невдовзі додому повернувся господар будинку. Побачивши загоряння, він кинувся на допомогу дітям. У щільному диму йому вдалось відшукати дітей, які вже були непритомні, і винести їх на свіже повітря.

Дівчинка лежала біля входу, а хлопчик заховався під ліжком. Діти отримали серйозне отруєння чадним газом.

Врятувавши дітей, чоловік самостійно загасив вогонь і викликав швидку медичну допомогу.

Діти зараз знаходяться у реанімації районної лікарні. Причина виникнення пожежі з’ясовується.