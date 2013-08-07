Донеччина: чоловіки загинули під час робіт у колекторі

В Донецькій області в м. Слов’янськ, на перехресті вулиць Жовтневої Революції та Фрунзе сьогодні, 7 серпня, о 08:46 двоє чоловіків загинули під час робіт у каналізаційному колекторі.

Як повідомили УНІАН в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, чоловіки загинули під час проведення робіт з чищення каналізаційного колектору працівниками ТОВ «Спецінженірінг». Третього робітника у задовільному стані госпіталізовано у лікарню м. Слов’янськ.

Попередня причина загибелі людей – отруєння випарами сірководню.

На місці події працювали 4 чоловіка особового складу ГУ ДСНС України в області та 1 одиниця техніки.