У лікарнях - 23 постраждалих внаслідок аварії на «Стиролі»

На даний час в Донецькій області в лікувальних закладах перебувають 23 постраждалих у результаті аварії на заводі концерну «Стирол», з них 6 - у тяжкому стані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, 22 особи перебувають у стаціонарах лікарень Горлівки і Донецька, ще одна людина одержує амбулаторне лікування. 15 осіб госпіталізовано у горлівській міськлікарні № 2, троє - у реанімації (один з них у тяжкому стані), 12 осіб - у терапевтичному відділенні у стані середнього ступеня тяжкості.

Двоє постраждалих одержують лікування у міській лікарні № 3, їх здоров`ю нічого не загрожує.

П`ятьох працівників концерну у тяжкому стані переведено до Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (колишня лікарня ім. Калініна).

Усі потерпілі отримують медичну допомогу у повному обсязі, запевнили в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці стався викид аміаку. 5 осіб загинули і більш як 20 - постраждали. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.