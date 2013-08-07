В Одесі відкрився храм, де служитимуть для глухонімих

Одесі відкрився храм, де проходитимуть служби для глухонімих.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, 6 серпня митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел освятив храм Святої мучениці Єлизавети, споруджений на території Одеської обласної дитячої шкірно-венерологічної лікарні.

«У підмурівок престолу нового храму, в якому за благословення Владики проходитимуть служби і для глухонімих, було покладено частинку мощів святого мученика Максима Римського», - повідомили у прес-службі.

Митрополит Агафангел привітав присутніх з освяченням храму - єдиного в Одесі, де богослужіння супроводжуються сурдоперекладом. Він підкреслив, що в Одеській єпархії завдяки конструктивній співпраці з місцевою владою у багатьох медичних закладах споруджуються храми, де лікарі і пацієнти можуть помолитися «і просити у Господа зцілення».