На Закарпатті оголошено штормове попередження

У Закарпатській області з огляду на високу температуру рятувальники оголосили штормове попередження з приводу 5-го, найвищого класу пожежної небезпеки.

Про це УНІАН повідомили у ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за інформацією Закарпатського гідрометеорологічного центру, впродовж трьох днів, з 7 по 9 серпня, на рівнинній частині території Закарпатської області очікується сильна спека 35-40˚.

З огляду на це, у більшій частині території Закарпатської області оголошується надзвичайна пожежна небезпека найвищого 5-го класу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадала жителям та гостям Закарпатської області про основні правила пожежної безпеки, а також звернулася з проханням не розпалювати вогонь у парках і скверах, не допустити спалювання на присадибних ділянках сухої трави та сміття, звернути особливу увагу на звільнення балконів, лоджій та коридорів загального користування від сміття, старих меблів, горючих матеріалів (паливо-мастильних матеріалів, лаків, фарб тощо) та інших небезпечних речовин.

Також в УДСНС України у Закарпатській області нагадали про заборону кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, а також залишати у непередбачених для цього місцях обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір`я тощо.

В у ДСНС України у Закарпатській області також повідомили, що буквально щодня рятувальникам доводиться здійснювати щонайменше по 20 виїздів на місця горіння сухо трав’я тощо.