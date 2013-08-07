Пільгові путівки в "Артек” давали дітям із забезпечених сімей

Прокуратура Львівської області розпочала розслідування за фактами неправомірної видачі пільгових путівок для оздоровлення в дитячий центр "Артек” дітям із забезпечених сімей за підробленими документами.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, органами прокуратури Львівської області встановлено випадки, коли органами місцевого самоврядування неправомірно надавались дітям із забезпечених сімей путівки за рахунок бюджетних коштів у дитячий центр «Артек».

Крім цього, виявлено факти підроблення працівниками закладів охорони здоров’я документів про перебування неповнолітніх на диспансерному обліку. У подальшому на підставі цих довідок незаконно виділялись пільгові путівки на оздоровлення у центр «Молода гвардія».

За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження прокурором міста Червонограда та прокуратурою Жидачівського району.