2-річна дівчинка бавилася з вогнем і бензином - отримала тяжкі опіки
15:37, 07 серпня 2013Новини регіонів
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Стан вкрай тяжкий
На Житомирщині дворічна дівчинка отримала тяжкі опіки, коли бавилася з вогнем та бензином. Дитина перебуває в реанімації.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, вчора о 20.35 рятувальникам Малинського району надійшло повідомлення з опікового відділення Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського про те, що у відділення медики доставили з важкими опіками дворічну дівчинку- жительку села Нова Діброва Малинського району.
Як з’ясувалося, дитина разом зі своїм 11-річним братом обпалювали в пічці зламану лопату, яка стояла перед цим на подвір"ї. Поряд з пічкою стояла ємкість з бензином, який господиня використовувала для розпалу печі. Поки хлопчик виконував одне з доручень матері, дівчинка вихлюпнула бензин у піч. Різкий спалах вогню сильно обпік дитині обличчя.
Наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні Житомирської обласної лікарні. Стан її лікарі розцінюють як вкрай важкий.
Чи буде матір дівчинки нести відповідальність за недогляд за дитиною, стане відомо пізніше.
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