2-річна дівчинка бавилася з вогнем і бензином - отримала тяжкі опіки

На Житомирщині дворічна дівчинка отримала тяжкі опіки, коли бавилася з вогнем та бензином. Дитина перебуває в реанімації.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, вчора о 20.35 рятувальникам Малинського району надійшло повідомлення з опікового відділення Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського про те, що у відділення медики доставили з важкими опіками дворічну дівчинку- жительку села Нова Діброва Малинського району.

Як з’ясувалося, дитина разом зі своїм 11-річним братом обпалювали в пічці зламану лопату, яка стояла перед цим на подвір"ї. Поряд з пічкою стояла ємкість з бензином, який господиня використовувала для розпалу печі. Поки хлопчик виконував одне з доручень матері, дівчинка вихлюпнула бензин у піч. Різкий спалах вогню сильно обпік дитині обличчя.

Наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні Житомирської обласної лікарні. Стан її лікарі розцінюють як вкрай важкий.

Чи буде матір дівчинки нести відповідальність за недогляд за дитиною, стане відомо пізніше.