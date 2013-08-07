У Черкасах з харчовим отруєнням госпіталізовано 11 осіб

У Черкасах до міської інфекційної лікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 11 осіб, у т.ч. одну дитину.

Як повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я, за інформацією Головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області, постраждалі були госпіталізовані впродовж 5-6 серпня після святкування весілля в одному з ресторанів міста. Усього на цьому заході перебувало близько 80 осіб.

Хворим встановлено попередні діагнози: гострий сальмонельоз та гострий гастроентероколіт невстановленого генезу, харчова токсикоінфекція середньої важкості. Медична допомога хворим надається в необхідному обсязі.

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації Головним управлінням Держсанепідслужби у Черкаській області створено групу оперативного реагування.

Фахівцями СЕС проведено санітарне-епідеміологічне обстеження ресторану, для лабораторних досліджень відібрано зразки харчової продукції, з об`єктів довкілля взято гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору. Проведено бактеріологічні обстеження працівників закладу та хворих. Встановлено порушення технологічних процесів приготування страв, санітарно-протиепідемічного режиму працівниками ресторану. Вжито адекватних до ситуації заходів реагування.

На адресу адміністрації ресторану направлено припис щодо призупинення його функціонування. Посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби України.