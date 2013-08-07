На Дніпропетровщині виявили посів конопель площею 18 га

На Дніпропетровщині 5 серпня виявлено ділянку площею 18 га, засаджених коноплею.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, оперативна інформація про те, що на полі поблизу села Павло-Григорівка росте конопля надійшла до Верхньодніпровського райвідділу міліції.

Виїхавши на поле, правоохоронці виявили незаконні насадження коноплі, що росла між рядами кукурудзи.

«На площі близько 18 га росло майже 12 тис. кущів коноплі. Наркотичну рослину вирвали та вивезли, зразки направили на експертизу», - повідомляє ВЗГ.

За даними міліції, поле належить одному з фермерів, якому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України «посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років.