У Криму мати і син поранені через обвал каменів

У Криму жінка та її син-підліток – отримали травми через обвал каменів у районі Стежки Голіцина в селищі Новий Світ.

Як повідомила прес-служба Кримського управління ДержНС, сьогодні вдень, 7 серпня, «сильний дощ призвів до того, що у верхній частині Стежки Голіцина у районі Розбійницької бухти пролився потік дощової води з брудом і дрібними каменями. На стежці у цей час перебували люди».

Камінь потрапив у голову жінці, вона отримала закриту черепно-мозкову травму, її доправлено до лікарні. У її сина - садна голови, госпіталізація йому не знадобилася.

Мати з хлопчиком - жителі України.

Рятувальники обстежують прилеглу територію.