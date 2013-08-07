В Горлівці не перевищено допустимих концентрацій аміаку

Сьогодні в Горлівці Донецької області перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку в атмосферному повітрі встановлено не було.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Держсанепідслужби в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні протягом дня фахівцями Держсанепідслужби були відібрані й досліджені проби атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони хімічного концерну «Стирол».

За результатами досліджень перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку в атмосферному повітрі встановлено не було, запевнили в облСЕС.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. На трубопроводі виникла розгерметизація, й стався викид рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, ще 24 - були госпіталізовані з опіками та отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн грн сім`ям співробітників, загиблих внаслідок викиду аміаку.