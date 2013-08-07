У Дніпропетровську запроваджено нову методику операцій на серці

У Дніпропетровському обласному центрі кардіології та кардіохірургії вперше в Україні запровадили нову методику операцій на серці – безкровну кардіохірургію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, її унікальність полягає у тому, що під час операції використовується штучний кровообіг. Це дозволяє повністю відмовитися від застосування донорської крові, її компонентів і препаратів, а сам процес одужання є більш швидким.

Першою пацієнткою, якій зробили безкровну операцію на серці, стала жінка, яка відмовлялася від звичайної операції через релігійні переконання. Про це повідомив завідувач відділенням інтенсивної терапії центру Всеволод Піонтковський.

Він зазначив, що нова методика запобігає виникненню ризиків та ускладнень, пов’язаних, зокрема, з алергічними реакціями, внутрішньосудинним тромбозом тощо.

«Уперше спеціалісти нашого закладу виконали безкровну операцію півроку тому. Першою пацієнткою, яка підштовхнула нас до такого кроку, стала жінка, яка відмовлялася від звичайної операції на серці через релігійні переконання, – сказав завідувач відділенням інтенсивної терапії обласного центру кардіології та кардіохірургії Піонтковський. – Наразі таку допомогу вже отримали понад 30 людей, це є справжнім проривом у вітчизняній медицині».

Також Піонтковський зазначив, що в обласному кардіоцентрі успішно реалізується Національна програма «Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань». Її мета – зниження у населення рівня ускладнень від гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу та зниження рівня смертності від серцево-судинної патології. У рамках цієї програми за кошти обласного бюджету центр отримує найсучасніше медичне обладнання та витратні матеріали для операцій.