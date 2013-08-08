Постраждалі на «Стиролі» чекали на «швидку» понад півгодини

У Горлівці постраждалі під час аварії на заводі концерну «Стирол» працівники «швидку допомогу» чекали більш як півгодини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбуку пише народний депутат України Олександра Кужель, яка сьогодні, 7 серпня, побувала в лікарнях Горлівки, де зустрілася і поговорила з постраждалими у результаті аварії на аміакопроводі «Стиролу» 6 серпня.

«У Горлівці, у палатах постраждалих від вибуху на «Стиролі», переконалася, що нарівні зі свавіллям убивчою буває і байдужість влади до людей», - зазначає Кужель.

За її словами, «для тих, кому пощастило вижити, катастрофа назавжди залишиться переламним моментом у житті - вони самі виносили своїх загиблих товаришів, у яких через вибух не залишилося обличь, по їх руках лилася кров».

«Страшно, коли чуєш про те, що «швидку» робочі чекали більш як півгодини, а рятувальники прибули тільки через 25 хвилин. А вони через раптовість вибуху навіть не змогли одягнути протигази. Не встигли», - повідомляє народний депутат.

Вона зазначила, що Горлівка справила на неї тяжке враження своїми обшарпаними будинками. «На всьому – печатка запустіння і якоїсь приреченості, величезні ями на місці доріг, убогість у лікарні», - написала Кужель.

«Зараз їх (постраждалих) відправляють до Донецької лікарні – в Горловці, за наявних дуже обмежених можливостях, лікарі зробили все, що могли. Їх чекає дуже довге, складне і дороге лікування», - написала вона, додавши, що «поки все оплачує Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві, а що буде далі – невідомо».

«Техногенні катастрофи, на жаль, трапляються у будь-яких країнах. Але там дуже важливим чинником є соціальна захищеність потерпілих. В Україні вона також присутня на законодавчому рівні. Сподіватимемося, що закон у даному разі буде на боці постраждалих робітників, - підсумувала народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. На трубопроводі сталася розгерметизація, що призвело до викиду рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн грн сім`ям співробітників, які загинули у результаті викиду аміаку.