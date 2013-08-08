У Житомирі провели жіночий материнський форум

У Житомирі відбувся жіночий материнський форум, у якому загалом взяли участь майже сто осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, форум провели в рамках акції щодо популяризації традиційного природного вигодовування малюків – та з нагоди Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування (проходить 1 по 7 серпня - УНІАН).

Організували та провели форум Житомирський центр психології сім’ї «Латона», жіночі громадські організації Житомира, влада міста і області, а також Житомирський обласний гендерний ресурсний центр Житомирської обласної ради.

Учасники зібрання у виступах наголошували на існуванні в Україні й області проблем грудного вигодовування малюків. Наголошувалося, що грудне молоко містить лакто- та біфідобактерії, які забезпечують малюку нормальне травлення та беззаперечний імунітет. Однак, не дивлячись на переваги грудного вигодовування, його поширеність постійно зменшується. Щорічно у світі народжується понад 130 млн немовлят і тільки 32,6 % з них вигодовуються природно перші 6 місяців свого життя. В Україні ця статистика краща: 35-45% дітей до першого року вигодовуються маминим молоком.

До цієї акції в Україні, окрім Житомира, вже приєдналися Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Ужгород та Луганськ.

Для мам - учасниць форуму на місці його проведення працювали 5 мобільних консультпунктів, де можна було обмінятися досвідом, отримати консультації фахівців та поради. Крім цього, діяла виставка одягу для мам-годувальниць та були презентовані дитячі аксесуари.

Довідка УНІАН. Дата проведення Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування з 1 по 7 серпня п. р. обрана невипадково, адже саме 1 серпня 32 країни світу разом з 10 агентствами ЮНІСЕФ підписали Декларацію про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування у світі.