Франківщина: причина отруєння гостей на весіллі - сальмонела

Медики вважають, що попередньою причиною масового отруєння на весіллі в Івано-Франківській області є сальмонела.

Як повідомляє головне управління Держсанепідслужби в Івано-Франківській області, за попередніми результатами встановлено, що 3 серпня у ресторані «Придністров’я» у м. Тлумачі святкували весілля та харчувалися понад 100 осіб.

Станом на 7 серпня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні знаходиться 46 осіб, у т.ч. 2 дітей, які постраждали внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції. У 34 хворих перебіг захворювання легкій, у решти – середньої тяжкості. Медична допомога хворим надається в необхідному обсязі.

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації головним управлінням Держсанепідслужби в Івано-Франківській області створено групу оперативного реагування. Проведено санітарно-епідеміологічне обстеження ресторану «Придністров’я».

Для лабораторних досліджень відібрано зразки харчової продукції, з об’єктів довкілля взято гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору. Проведено бактеріологічні обстеження хворих та працівників закладу.

За попередніми результатами лабораторних досліджень, у 9 захворілих виділено збудника захворювання - Salmonella enteritidis.

Наразі на підприємстві проведено заключну дезінфекцію, функціонування закладу призупинено. Для подальшого реагування матеріали надіслано до правоохоронних органів.