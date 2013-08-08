Внаслідок вибуху неповнолітні отримали понад 60% опіків тіла

На Тернопільщині внаслідок вибуху двоє неповнолітніх отримали понад 60% опіків тіла.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 7 серпня в Чортківському районі двоє неповнолітніх під час прибирання гаражного приміщення, розташованого на території господарства батьків одного з хлопців, знайшли цинкову коробку. Оскільки вона не відкривалась, вони вирішили з’ясувати, що в ній за допомогою електричної пилки. Під час розпилювання коробка вибухнула, що призвело до пожежі.

В результаті вибуху 16-річний підліток отримав термічні опіки тіла площею близько 70%, а 14-річний – близько 60%.

У шоковому стані неповнолітні доставлені в реанімаційне відділення Чортківської районної лікарні.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.