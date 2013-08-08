26 осіб звернулися за меддопомогою через аварії на «Стиролі»

Унаслідок аварії, що сталася на концерні «Стирол» 6 серпня, за медичною допомогою до лікувально-профілактичних установ міста звернулося 26 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Горлівської міської ради.

Зокрема, до міської лікарні № 2 госпіталізовано 20 осіб, зокрема до реанімаційного відділення у вкрай тяжкому стані 1 людину, у тяжкому стані - 8 осіб, до терапевтичного відділення в стані середньої тяжкості – 11 осіб. До терапевтичного відділення міської лікарні № 3 госпіталізовано 4 особи, стан яких оцінено як задовільний.

Дві особи звернулися амбулаторно: одна від госпіталізації відмовилася, другу направлено на госпіталізацію до обласної клінічної лікарні професійних захворювань.

За дорученням губернатора області Андрія Шишацкого, організовано переведення потерпілих до обласних лікувальних установ. Міським головою Євгеном Клеп спільно з керівництвом концерну «Стирол» проведено роботу із забезпечення транспортом для перевезення потерпілих в обласну клінічну лікарню професійних захворювань. І 7 серпня восьмеро потерпілих з реанімаційного відділення міської лікарні № 2 переведено в реанімаційне відділення ДОК ТМО, а також 16 потерпілих (11 з міської лікарні № 2 і 4 потерпілих з міської лікарні № 3, одного хворого - з амбулаторного прийому) переведено в обласну клінічну лікарню професійних захворювань. Одному з потерпілих, який на даний момент є нетранспортабельним, продовжується надання медичної допомоги в умовах реанімаційного відділення міської лікарні № 2.

Під час відвідин реанімації міськлікарні № 2 міністр соціальної політики Наталія Королевська констатувала: «Тяжкий стан. Лікарі роблять все можливе, щоб допомогти потерпілим. Все необхідне устаткування, фахівці і медикаменти для цього є».

Департамент охорони здоров`я облдержадміністрації направив необхідну кількість бригад з обласного центру екстреної медичної допомоги для консультації й транспортування тяжкохворих, спільно з керівництвом області організовано евакуацію і прийом потерпілих в ДОК ТМО і обласну клінічну лікарню професійних захворювань.