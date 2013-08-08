Сьогодні у Горлівці помер ще один постраждалий

Сьогодні в Горлівці помер ще один постраждалий від аварії на «Стиролі». Таким чином, кількість жертв нещасного випадку на виробництві сягнула шести осіб.

Як повідомляє Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, працівник концерну перебував на лікуванні в реанімаційному відділенні горлівської міської лікарні № 2 у важкому стані, що не давало можливості направити потерпілого на лікування в Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об`єднання.

Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації нагадує, що на даний момент 24 постраждалих з різним ступенем тяжкості перебувають на лікуванні в лікарнях обласного центру, куди вони були перевезені з Горлівки 7 серпня. З них 8 осіб перебувають у ДОК ТМО і 16 осіб - в обласній лікарні профзахворювань.