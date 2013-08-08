Київські лікарні вакцинами забезпечені повністю

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, київські медичні заклади у повному обсязі забезпечені комбінованою вакциною «Пентаксим» для профілактики кашлюку, дифтерії та правця, а також гемофільної інфекції та поліомієліту, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Усі медичні заклади столиці отримують вакцини, згідно з їхніми потребами, стовідсотково. Навіть, якщо у поліклініці сьогодні, наприклад, ввели останню дозу вакцини, то завтра вона знову буде в наявності», – запевнив головний дитячий імунолог м. Києва Федір Лапій.

За його словами, усі без винятку райони столиці забезпечені імунобіологічними препаратами для дітей на кілька місяців наперед.

Також в профільному Департаменті повідомили про те, що для забезпечення безперервності вакцинації фахівці щотижнево проводять моніторинг наявності вакцин в медичних закладах.

Зважаючи на викладене, інформація про відсутність вакцин в медзакладах міста, розповсюджена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності, наголошують у КМДА.